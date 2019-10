Sicilia: Barbagallo (Pd), ‘lezioni a Messina? Avrebbe bisogno di ripetizioni’ (2)

17 Ottobre 2019 20:02

(Adnkronos) – “Ci sono numeri e dati che parlano chiaro ‘ aggiunge ‘ Nei due anni di governo Musumeci la situazione dei teatri in Sicilia è precipitata, così come in generale si è drasticamente indebolito il sostegno al mondo della cultura. Consiglio dunque all’assessore Messina, che si è insediato solo a fine luglio, di documentarsi con più attenzione prima di lasciarsi andare a dichiarazioni incaute. E se non lo sapesse, gli ricordo che basta guardare l’ultimo collegato approvato dall’Ars per comprendere il livello di attenzione del suo governo nei confronti dei teatri: solo due emendamenti presentati in commissione e dichiarati inammissibili perché privi di copertura finanziaria. Insomma, il nulla”.

“Un ultimo suggerimento all’assessore – conclude Barbagallo – prima di pensare agli impegni per il 2020 e per il 2021, pensi a come affrontare le emergenze del 2019. Perché con le promesse e con le bugie non si va lontano, e serve rispetto per i tanti operatori e lavoratori del mondo dello spettacolo che hanno bisogno di certezze”.

Valuta questo articolo