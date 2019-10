31 Ottobre 2019 11:25

Il sinistro è avvenuto al km 5,300 e un tratto di autostrada dell’A29 bis “Raccordo per via Belgio” in direzione Palermo è stato chiuso al transito

Paura sull’autostrada A29 bis in direzione Palermo. Le squadre di Anas e gli agenti della Polizia Stradale sono sul posto per gestire il traffico a seguito di un sinistro che ha coinvolto un veicolo, che si è ribaltato. L’incidente è avvenuto al km 5,300 e un tratto di autostrada dell’A29 bis “Raccordo per via Belgio”, in direzione Palermo, è stato chiuso temporaneamente al traffico.

