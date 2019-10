“Si resti arrinesci”: a Palermo un grande marcia per impedire la fuga di cervelli

23 Ottobre 2019 11:08

“Si resti arrinesci” è lo slogan scelto dalla campagna regionale per fermare l’emigrazione giovanile dalla Sicilia. Venerdì tutti in piazza a Palermo, pullman in partenza anche da Messina

Prenderà il via il prossimo venerdì da Piazza Verdi a Palermo, la grande marcia per fermare l’emigrazione forzata giovanile dalla Sicilia. “Si resti arrinesci” è lo slogan scelto dalla campagna regionale che ha fatto tappa in diverse città, tra cui Messina, Catania, Belmonte e i paesini delle Madonie, dove sono state organizzate assemblee pubbliche. Venerdì a Palermo arriveranno pullman da ogni parte della Sicilia, Messina compresa: “L’emigrazione forzata riguarda tutti i settori della societa’… c’e’ chi parte dopo la scuola, chi dopo l’universita’, anche in eta’ avanzata- spiegano gli organizzatori- e con una famiglia sulle spalle si e’ costretti a far fagotto e andar via da questa terra che, a causa della disattenzione dei politici, non riesce a soddisfare i bisogni dei cittadini e disattende alle loro legittime aspettative. Si Resti Arrinesci si afferma, quindi come il nuovo urlo di tutti coloro che non vogliono piu’ restare inermi di fronte a un fenomeno drammatico e sempre piu’ esteso come l’emigrazione dalla Sicilia. L’urlo di chi decide di restare per lottare e lottare per restare”.

Valuta questo articolo