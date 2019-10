Serie A, le gare del pomeriggio: la Roma non sfonda e l’ex Ranieri ringrazia, primo gol di Nainggolan col Cagliari

20 Ottobre 2019 17:03

Si sono concluse le gare del pomeriggio dell’8^ giornata di Serie A: sorrisi Cagliari e Udinese in casa, primo punto Ranieri contro la sua ex squadra

Buona la prima. Esordio positivo per Claudio Ranieri da nuovo allenatore della Sampdoria contro la sua ex squadra, la Roma. Reti inviolate a Marassi, gli uomini di Fonseca non sfondano ed ottengono il secondo pari consecutivo. Questo il risultato più ‘a sorpresa’ dell’8^ giornata di Serie A. Le altre due sfide, Cagliari-Spal e Torino-Udinese, si concludono in favore dei padroni di casa. Primo gol di Nainggolan con la maglia rossoblu: è il belga ad aprire le marcature, mentre la seconda rete è di Faragò. Alla Dacia Arena, invece, il mattatore è Okaka. Tudor esulta, Mazzarri va ko. Tutti i risultati e la classifica aggiornata.

LAZIO-ATALANTA 3-3

NAPOLI-VERONA 2-0

JUVENTUS-BOLOGNA 2-1

SASSUOLO-INTER 3-4

CAGLIARI-SPAL 2-0

SAMPDORIA-ROMA 0-0

TORINO-UDINESE 1-0

PARMA-GENOA ore 18.00

MILAN-LECCE ore 20.45

CLASSIFICA

JUVENTUS 22

INTER 21

ATALANTA 17

NAPOLI 16

ROMA 13

CAGLIARI 14

LAZIO 12

FIORENTINA 11

TORINO 10

UDINESE 10

HELLAS VERONA 9

BOLOGNA 9

PARMA 9

MILAN 9

SASSUOLO 6

BRESCIA 6

SPAL 6

LECCE 6

GENOA 5

SAMPDORIA 4

