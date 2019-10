Serie D, risultati e classifica: il Palermo strapazza la Cittanovese, tre punti per l’Acireale, pari per l’FC Messina a Nola

6 Ottobre 2019 17:10

Serie D, risultati e classifica- Si conclude la 6ª giornata della quarta serie italiana (in corso la partita tra Acr e Marsala). Il Palermo strapazza la Cittanovese, tre punti per l’Acireale, parti per l’FC Messina a Nola. Biancavilla corsara a Palmi, tre punti d’oro per il Licata a Corigliano.

RISULTATI:

Acireale-San Tommaso 1-0

Acr Messina-Marsala 0-0

Corigliano-Licata 0-1

Giugliano-Marina di Ragusa 2-1

Nola-FC Messina 1-1

Palermo-Cittanovese 4-1

Palmese-Biancavilla 0-2

Savoia-Roccella 2-1

Troina-Castrovillari 2-1

CLASSIFICA:

Palermo 18

Acireale 15

Licata 14

Biancavilla 13

Troina 12

Savoia 11

Giugliano 10

Acr Messina 9

Nola 9

Cittanovese 7

Corigliano 7

FC Messina 6

Marina di Ragusa 4

San Tommaso 4

Castrovillari 4

Marsala 3

Roccella 2

Palmese 1

