Serie D, risultati e classifica: vittoria della Cittanovese contro l’Acr, tre punti d’oro per l’FC Messina, il Palermo sbanca Biancavilla e resta a punteggio pieno

13 Ottobre 2019 17:01

Serie D, risultati e classifica- Si conclude la 7ª giornata del Girone I di Serie D. L’Acr Messina esce sconfitta dal campo della Cittanovese, l’Fc di Arena vince contro il Giugliano. Spettacolo (4-4) tra Marsala e Castrovillari. Il Palermo le vince tutte: ottava vittoria consecutiva contro il Biancavilla. Il Nola sbanca Corigliano per 2-4, Il Savoia vince a Licata. Fondamentale vittoria per il Roccella contro l’Acireale, zero punti per la Palmese contro il San Tommaso.

RISULTATI:

Biancavilla-Palermo 1-2

Cittanovese-Acr Messina 2-1

Corigliano-Nola 2-4

FC Messina-Giugliano 2-0

Licata-Savoia 0-2

Marina di Ragusa-Troina 0-1

Marsala-Castrovillari 4-4

Roccella-Acireale 1-0

San Tommaso-Palmese 3-2

CLASSIFICA:

Palermo 21

Troina 15

Acireale 15

Licata 14

Savoia 14

Biancavilla 13

Nola 12

Giugliano 10

Acr Messina 10

Cittanovese 10

FC Messina 9

Corigliano 7

San Tommaso 7

Castrovillari 5

Marsala 5

Roccella 5

Marina di Ragusa 4

Palmese 1

