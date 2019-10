Serie C, il giudice sportivo squalifica 3 dirigenti della Reggina: maxi multa al club per “cori razzisti dei tifosi nei confronti del Catanzaro” [DETTAGLI]

15 Ottobre 2019 17:25

Costa caro alla Reggina il derby contro il Catanzaro. La squadra amaranto ha vinto segnando il gol vittoria nel finale con Corazza, ma si e’ molto lamentata dopo l’espulsione di De Rose (doppia ammonizione) arrivata al 37′ del primo tempo sul risultato di 0-0. Il ds della Reggina Massimo Taibi e’ stato inibito dal Giudice sportivo fino a tutto il 3 dicembre ed allo stesso e’ stata anche inflitta un’ammenda di 1.000 euro. Lo ha deciso il giudice sportivo di serie C. Il dirigente paga perche’ “a seguito dell’ammonizione entrava sul terreno di gioco proferendo frasi offensive nei confronti dell’arbitro; al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo di gara avvicinava nuovamente l’arbitro proferendo ulteriori frasi offensive. Al termine della gara, nonostante l’espulsione, rientrava sul terreno di gioco per esultare. Il suo comportamento ha dato luogo a un generale parapiglia sedato da steward, delegati di lega e collaboratori della procura federale”. Inibito fino al 3 dicembre anche il team manager Matteo Patti “perche’, al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, sferrava un calcio a un tesserato della squadra avversaria”. Inibito fino al 25 ottobre con ammenda di 500 euro anche il direttore generale Andrea Gianni “perche’ al termine della gara rivolgeva con frasi offensive nei confronti di un delegato di Lega”. Ammenda di 7.500 euro alla societa’ Reggina “perche’ propri sostenitori, numerose volte durante la gara, intonavano cori di discriminazione territoriale nei confronti della squadra avversaria, approvati con applausi; gli stessi venivano ripetuti anche dopo gli annunci dissuasori dello speaker; perche’ persona non identificata ma riconducibile alla societa’ proferiva frasi offensive nei confronti degli avversari”. Tra i calciatori, due turni di squalifica per Arrighini (Alessandria), Mane (Fermana), Zamparo (Rimini); un turno a Riva (Albinoleffe), Rolando (Arezzo), Bianchimano, Martinelli (Catanzaro), Gambaretti (Giana), Pasqualoni (Arzignano), Derose (Reggina), Santurro (Sambenedettese), Frascatore (Triestina), Hamlili (Bari), Zito (Casertana), Mantini (Fermana), Bakayoko (Pergolettese), Petermann (Vibonese). Tra gli allenatori, due turni a Zancope (Padova), uno a Sullo (Padova), Filippi (Olbia), Di Donato (Arezzo). Tra i dirigenti, inibito fino al 25 ottobre Tatti (Olbia). Ammende anche a Cavese (2.000 euro), Lecco e Piacenza (1.500 euro), Arezzo, Avellino, Cesena, Monza, Novara (1.000 euro), Paganese (500 euro).

