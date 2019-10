Serie C Girone C, gli spettatori dell’ultima giornata e la media: Reggina, Bari e Ternana, altra che terza categoria…

21 Ottobre 2019 16:35

Spettatori Serie C, si è giocata un’altra giornata importante valida per la terza categoria italiana, tutti i dati sugli spettatori

SPETTATORI SERIE C – E’ andata in archivio un’altra giornata valida per il campionato di Serie C, un turno che ha dato importanti indicazioni soprattutto per le zone altissime della classifica. Nelle partite del sabato pareggio tra Picerno e Francavilla, 0-0 il risultato finale mentre altra pesante sconfitta per il Rende questa volta sul campo della Viterbese. Poi il programma grosso è andato in scena nella giornata di sabato, impresa dell’Avellino che nonostante il cambio di allenatore con l’arrivo di Capuano è riuscito a fermare sul 2-2 il Bari, si riscatta la Ternana che ha vinto con il risultato di 0-1 contro il Bisceglie. Non si ferma più la Reggina che in campionato ancora non ha perso, la squadra di Toscano protagonista di giornata con il blitz nella sfida sul campo del Monopoli, favola Rieti che nonostante le difficoltà dopo il cambio societario e la trasferta in pullman di oltre 20 ore ha vinto contro la Sicula Leonzio.

Tonfo del Catania, il club siciliano ha perso pesantemente contro la Vibonese con il risultato di 5-0, torna in vetta il Potenza che può essere considerata la vera sorpresa del campionato di Serie C, 0-2 sul campo del temibile Catanzaro. A reti inviolate tra Cavese e Casertana, successo davanti al pubblico amico contro la Paganese. Nell’ultimo weekend la partita più vista è stata quella che ha messo di fronte Catanzaro e Potenza, sono stato infatti 6585 gli spettatori presenti allo stadio, al secondo posto troviamo Avellino-Bari con 4612, sul gradino più basso del podio proprio la Reggina, presenti 3085 spettatori. La partita con meno presenze è stata Sicula-Rieti con appena 413 presenze. Per quanto riguarda la media spettatori nelle prime tre giornate nei primi tre posti troviamo le tre squadre che sembrano maggiormente attrezzate per la promozione, si tratta di Bari, Ternana e Reggina, rispettivamente con 13.514, 12.605 e 10.791 spettatori. La differenza con gli altri gironi è netta, nel Girone B solo il Cesena può contare su numeri importanti, 10.256 di media, alle spalle Vicenza e Modena poi la media scende moltissimo. Ancora più abissale il confronto con il Girone A, al primo posto il Novara con appena 4.585.

Il confronto con la Serie A e B

Reggina, Bari e Catanzaro sono piazze almeno da Serie B ed i numeri lo confermano. Confrontando alcuni numeri con il torneo cadetto si può facilmente intuire il motivo. La piazza con il maggior numero di spettatori è Salerno, la Salernitana (al primo posto della classifica) infatti può contare su 11.068, sia Bari che Ternana hanno fatto di più, la Reggina poco meno. Al secondo posto il Frosinone con 10.728, poi il Benevento con 9.617, poi tutte le altre sotto gli 8mila, addirittura per l’Entella solo 2.042 di media. Addirittura la media delle prime della Serie C si avvicina alle ultime di Serie A. Il Sassuolo può contare su 12.521 spettatori, la Spal 12.606, il Parma 15.648.

Spettatori Serie C Girone C

CATANZARO-POTENZA 6585 AVELLINO-BARI 4612 MONOPOLI REGGINA 3085 TERAMO-PAGANESE 2431 CAVESE-CASERTANA 1740 VITERBESE-RENDE 1200 VIBONESE-CATANIA 1380 BISCEGLIE-TERNANA 1161 PICERNO-FRANCAVILLA 500 SICULA LEONZIO-RIETI 413

La media nel Girone C

BARI 13.514 TERNANA 12.605 REGGINA 10.791 CATANIA 7.833 CATANZARO 6.089 AVELLINO 4.319 POTENZA 3.304 TERAMO 2.343 CASERTANA 2.307 MONOPOLI 2.079 CAVESE 1.618 FRANCAVILLA 1.528 BISCEGLIE 1.347 RIETI 1.310 PAGANESE 1.300 VITERBESE 1.283 VIBONESE 996 PICERNO 919 SICULA 645 RENDE 242

