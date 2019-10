Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata: vittorie importanti per Bari e Ternana

6 Ottobre 2019 17:02

Serie C, vincono Bari e Potenza in casa, ottima la prestazione della Ternana che batte il Catania e resta in vetta alla graduatoria

La Serie C è giunta all’ottava giornata di campionato, una giornata ricca di gare molto interessanti. Il turno è stato aperto dal pareggio tra Teramo e Rieti di sabato sera, oggi invece sono andate in scena le altre gare del turno, tra queste la vittoria della Ternana capoclassifica contro il Catania in crisi dopo la sconfitta di Reggio Calabria. In questo scenario vanno considerate anche le belle e convincenti vittorie di Bari e Potenza, entrambe vittoriose di fronte al pubblico amico, di seguito i risultati del turno e la classifica aggiornata.

Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata

Teramo-Rieti 1-1 (giocata sabato)

Avellino-Rende 0-0

Bari-Cavese 4-0

Potenza-Viterbese 3-0

Ternana-Catania 3-2

Bisceglie-Picerno 0-0 (in corso)

Catanzaro-Virtus Francavilla 0-0 (in corso)

Paganese-Reggina 0-0 (in corso)

Sicula Leonzio-Monopoli 0-0 (in corso)

Vibonese-Casertana 0-0 (in corso)

CLASSIFICA:

Ternana 19

Potenza 17

Reggina 15

Bari 14

Catanzaro 13

Monopoli 13

Casertana 12

Catania 12

Viterbese 11

Paganese 11

Avellino 10

Virtus Francavilla 9

Vibonese 8

Cavese 8

Picerno 8

Bisceglie 8

Teramo 6

Sicula Leonzio 5

Rieti 2

Rende 2



Valuta questo articolo