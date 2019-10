Serie C Reggina-Catanzaro, al fortino non si passa! Amaranto vittoriosi grazie a Corazza ed ai 16 mila del Granillo

12 Ottobre 2019 22:40

Un derby calabrese che si è giocato di fronte a 16 mila tifosi festanti, quello tra Reggina e Catanzaro, spettacolo in campo e fuori

E’ stato un derby storico, un derby da record. Quello odierno tra Reggina e Catanzaro verrà ricordato per i 16 mila tifosi che hanno riempito le tribune del Granillo e per i 186.348 euro di incasso (sontuoso per la Serie C), ma va detto che la gara ha dato anche importanti spunti calcistici, sopratutto per quanto concerne la classifica del girone C. E’ stata una gara ricca di scontri individuali, alcuni anche duri come ogni derby che si rispetti. Due espulsioni, quelle di De Rose e Martinelli, ed un goleador che sta mandando in visibilio i tifosi della Reggina in questo inizio di stagione. Parliamo ovviamente di Corazza, decisivo nell’1-0 odierno nel derby calabrese, gli aggettivi sono davvero finiti per l’ex piacentino che non fa rimpiangere un Denis in condizioni non ottimali.

Secondo quanto visto oggi al Granillo infatti, le due squadre avevano entrambe voglia di portare a casa i tre punti, continuando a sognare in grande nel girone C di Serie C. Nessuna squadra si è accontentata del pari, tentando in ogni modo di far male all’avversaria. La Reggina però ci ha provato con maggior insistenza, sopratutto dopo l’inserimento di Denis al fianco di Corazza. A siglare la rete della vittoria però è stato sempre l’ex Piacenza, anche se va detto che il Tanque è andato vicinissimo alla realizzazione del gol del vantaggio pochi minuti prima. Al minuto 87 è letteralmente esploso il Granillo, i 16 mila presenti quest’oggi sembravano rassegnarsi al pari, invece Corazza aveva idee diverse. Toscano ed i suoi uomini adesso volano appaiati alla Ternana che sarà impegnata domani a Bari, la Reggina prosegue nella sua corsa casalinga fatta di sole vittorie. La Reggina manda un messaggio al campionato!

