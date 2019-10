Serie C, Paganese-Reggina LIVE: amaranto con Rivas dietro le due punte

6 Ottobre 2019 17:04

Reggina impegnata quest’oggi in trasferta contro la Paganese, una gara molto delicata nella quale la truppa di Toscano andrà alla ricerca dei primi tre punti esterni

La Reggina deve rispondere alle vittorie di Bari e Ternana di questo pomeriggio. La squadra di mister Toscano, dopo la bella vittoria casalinga contro il Catania, si appresta adesso a giocare contro la Paganese in trasferta, alla ricerca della prima vittoria esterna della stagione dopo i pareggi contro Francavilla e le due sopracitate Bari e Ternana. Gli amaranto dunque non vogliono perdere terreno dalla Ternana capoclassifica, per farlo dovranno tornare da Pagani con tre punti, contro una squadra che ha iniziato bene il campionato di Serie C con 11 punti all’attivo.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Dramè; Alberti, Diop. A disposizione: Campani, Scevola, Acampora, Mattia, Sbampato, Bonavolontà, Bramati, Lidin, Calil, Guadagni, Musso, Scarpa. Allenatore: Erra.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Rivas; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Salandria, Sounas, Bellomo, Denis. Allenatore: Toscano

Arbitro: Matteo Marcenaro di Macerata (Dario Gregorio di Bari e Giovanni Mittica di Bari).

Serie C, Paganese-Reggina: la diretta LIVE

All’11° minuto arriva anche il primo tiro della squadra padrona di casa, che con Gaeta impensierisce Guarna dalla distanza.

Poco dopo amaranto ancora vicini al gol con Reginaldo, servito da una sponda di Corazza. Il brasiliano spara alto a tu per tu col portiere avversario Baiocco.

La Reggina riesce subito a rendersi pericolosa con un’azione in zona centrale, Bianchi non trova però il tempo per calciare in porta da pochi passi e l’azione sfuma. Un gran peccato per gli amaranto che fanno già correre un brivido sulla schiena della tifoseria della Paganese.

Paganese-Reggina inizia, amaranto ancora senza Denis ma con una novità importante dietro le punte: scelto Rivas in luogo di Bellomo per la trasferta odierna. La prima cosa che salta all'occhio è un terreno di gioco non certo in ottime condizioni, tanti errori in fase di palleggio in avvio.

