Serie C, Paganese-Reggina: ecco la probabile formazione amaranto, Denis parte ancora dalla panchina

6 Ottobre 2019 12:24

Serie C, oggi Paganese-Reggina: ecco la probabile formazione di mister Toscano

Alle 17:30 di oggi pomeriggio la Reggina scenderà in campo a Pagani contro la Paganese reduce da due vittorie (1-2 a Rieti e 5-1 al Rende) che l’hanno rilanciata in piena zona playoff dopo un avvio difficile. Per gli amaranto sarà una partita fondamentale, innanzitutto per dare continuità all’imbattibilità stagionale (è l’unica squadra a non aver mai perso nelle prime 7 partite), ma anche per conquistare la prima vittoria in trasferta dopo tre pareggi consecutivi (tutti 1-1 contro Virtus Francavilla, Bari e Ternana). Potrebbe anche essere una grande occasione per volare in testa al campionato, sperando in un mezzo passo falso della Ternana che ospiterà il Catania.

Mimmo Toscano ha le idee chiare sulla formazione iniziale. Ancora indisponibili gli infortunati Bertoncini, Garufo e Doumbia, anche Rubin ha qualche problema fisico e non dovrebbe essere della partita. Denis per la prima volta è pienamente disponibile, eventualmente anche per esordire dal primo minuto, ma difficilmente Toscano sostituità bomber Corazza, già 5 reti nelle prime 7 partite stagionali e in forma strepitosa. L’unico dubbio resta sul modulo: vedremo il 3-4-1-2 con uno tra Bellomo o Rivas dietro le due punte, o il solito 3-5-2 con Sounas mezzala?

Ecco la probabile formazione di StrettoWeb:

Guarna

Loiacono, Blondett, Rossi;

Rolando, Bianchi, De Rose, Sounas, Bresciani;

Reginaldo, Corazza.

