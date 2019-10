Serie C, Paganese-Reggina 1-1: le pagelle di StrettoWeb: il solito Corazza, Reginaldo in ombra

6 Ottobre 2019 19:21

Paganese e Reggina si sono date battaglia quest’oggi in un incontro valido per l’ottava giornata di campionato in Serie C

Paganese e Reggina si sono divise la posta in palio questa sera nella gara valida per l’ottava giornata di campionato in Serie C. Amaranto un po’ delusi dato che probabilmente avrebbero meritato un po’ di più, ma va detto che la formazione di Mimmo Toscano è parsa un po’ sottotono rispetto ad altre occasioni. Parlando di pagelle è impossibile non citare il centravanti Corazza, anche oggi in rete nel primo tempo con un destro preciso che ha superato Baiocco. Non eccelsa invece la prova di Reginaldo.

Serie C, Paganese-Reggina: le pagelle di StrettoWeb

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Dramè; Alberti, Diop. A disposizione: Campani, Scevola, Acampora, Mattia, Sbampato, Bonavolontà, Bramati, Lidin, Calil, Guadagni, Musso, Scarpa. Allenatore: Erra.

Reggina (3-4-1-2)

Guarna 6: incolpevole in occasione della rete della squadra padrona di casa, per il resto poco impegnato.

Loiacono 6,5: il migliore della difesa reggina, prestazione buona, la retroguardia ha rischiato pochissimo quest’oggi a Pagani. Gasparetto sv.

Blondett 6: come detto già per Loiacono, una sola distrazione della retroguardia in occasione della rete di Diop, per il resto la difesa ha sofferto poco.

Rossi 5,5: non certo la miglior prova di Rossi in amaranto.

Rolando 6,5: la solita freccia sulla corsia di destra, anche contro un calciatore d’esperienza come l’ex Atalanta Dramè, ha giocato una gara all’altezza della situazione. Un po’ stanco nel finale andava forse sostituito.

Bianchi 5,5: un po’ sottotono rispetto agli standard ai quali ci ha abituati il centrocampista amaranto. De Francesco: 6,5.

De Rose 6,5: solida prova del capitano che ha svolto come sempre il doppio ruolo di rottura e costruzione.

Bresciani 6: non ha spinto come di solito fa, solo poche incursioni sulla corsia di sinistra.

Rivas 6,5: ottimo l’impatto del calciatore honduregno schierato a sorpresa oggi da mister Toscano. Suo l’assist in occasione dello 0-1 messo a segno da Corazza, ma le sue giocate di livello sono state molteplici. Bellomo sv.

Reginaldo 5,5: prestazione in ombra del brasiliano, il quale è stato sostituito non a caso dal tecnico Toscano dopo meno di un’ora di gioco. Denis: 5,5.

Corazza 7: che dire di questo ragazzo? Arrivato in sordina a Reggio Calabria, pronto a fare la riserva di German Denis, si è preso con prepotenza la titolarità a suo di reti. Ben sei le sue realizzazioni con quella odierna contro la Paganese, nell’ennesima ottima gara della sua stagione.

A disposizione: Farroni, Lofaro, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Salandria, Sounas, Bellomo, Denis. Allenatore: Toscano

