Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata: Ternana e Potenza non vincono, Reggina in fuga

27 Ottobre 2019 22:25

Serie C, quest’oggi in scena il dodicesimo turno di campionato con la Reggina che andrà a far visita all’Avellino

La Serie C è giunta alla dodicesima giornata, un turno molto importante in chiave classifica dati alcuni scontri diretti molto importanti. Il Catania affronterà infatti di fronte al pubblico amico il Bari, reduce da una bella vittoria contro il Catanzaro, scontro di vertice anche quello tra Monopoli e Potenza, squadre sorpresa di questo avvio di stagione. La Reggina capoclassifica invece giocherà in casa dell’Avellino. Il Catanzaro invece giocherà contro il Rende, club che al momento chiude la classifica del girone C. Di seguito i risultati della giornata.

Serie C girone C, risultati e classifica

15:00 Avellino-Reggina 1-2

15:00 Catania-Bari 0-0

15:00 Picerno-Paganese 2-0

15:00 Viterbese-Sicula Leonzio 2-0

17:30 Bisceglie-Virtus Francavilla 0-1

17:30 Catanzaro-Rende 1-1

17:30 Monopoli-Potenza 3-0

17:30 Teramo-Casertana 4-3

17:30 Vibonese-Ternana 1-1

20:30 Cavese-Rieti 0-2

CLASSIFICA

Reggina 28 Potenza 24 Ternana 23 Bari 22 Monopoli 22 Viterbese 21 Teramo 18 Casertana 17 Catania 17 Catanzaro 17 Paganese 16 Virtus Francavilla 16 Vibonese 15 Avellino 14 Cavese 13 Picerno 13 Rieti 11 Bisceglie 10 Sicula Leonzio 6 Rende 6

