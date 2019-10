Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata: in scena il turno infrasettimanale

23 Ottobre 2019 12:22

La Serie C torna in campo con l’undicesima giornata di campionato che si gioca in questo mercoledì, un turno infrasettimanale molto importante

La Serie C torna in campo dopo le emozioni dello scorso weekend. Per quanto concerne il girone C, in questo turno infrasettimanale, vi saranno gare molto importanti per quanto concerne la vetta della graduatoria. La formazione che comanda la classifica, vale a dire il sorprendente Potenza di inizio stagione, ospiterà la Cavese in un incontro sulla carta alla portata dei lucani. La Reggina continua ad inseguire ed oggi per non perdere terreno dovrà sbarazzarsi del Picerno che sbarcherà in serata al Granillo. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla giornata di Serie C.

Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata

Mercoledì 23 ottobre ore 15

V.Francavilla-Teramo

Mercoledì 23 ottobre ore 18:30

Paganese-Vibonese

Potenza-Cavese

Rende-Sicula Leonzio

Ternana-Avellino

Mercoledì 23 ottobre ore 20:45

Bari-Catanzaro

Casertana-Monopoli

Catania-Bisceglie

Reggina-Picerno

Rieti-Viterbese

CLASSIFICA

Potenza 23 Reggina 22 Ternana 22 Monopoli 19 Bari 18 Viterbese 17 Catanzaro 16 Paganese 15 Catania 15 Vibonese 14 Casertana 13 Virtus Francavilla 13 Teramo 12 Cavese 12 Avellino 11 Picerno 10 Bisceglie 9 Sicula Leonzio 6 Rieti 5 Rende 2

Valuta questo articolo