Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata: la Reggina vola in vetta con la Ternana

12 Ottobre 2019 22:40

Serie C, il nono turno di campionato per quanto concerne il girone C vedrà il Bari affrontare in casa la Ternana che sta stupendo in questo avvio di stagione

La Serie C è tornata, con il nono turno di campionato che, per quanto concerne il girone C, partirà questa sera con l’anticipo consueto del sabato. Allo stadio Granillo si affrontano Reggina e Catanzaro, in un derby davvero molto sentito dalle due tifoserie, ma non solo. Quest’anno il derby calabrese è anche molto importante per quanto concerne le dinamiche d’alta classifica del girone C. Gara importantissima anche a Bari, con la squadra padrona di casa che affronterà la Ternana. Di seguito risultati e classifica relativi al nono turno di campionato.

Serie C girone C, risultati e classifica aggiornata

Reggina-Catanzaro 1-0

Catania-AZ Picerno ASD

Potenza-Teramo

Rende-Cavese

Virtus Francavilla-Vibonese

AS Viterbese Castrense-AS Bisceglie

Casertana-Sicula Leonzio

Rieti-Monopoli

Paganese-Avellino 1912

Bari-Ternana

CLASSIFICA:

Ternana 19

Reggina 19

Potenza 17

Catanzaro 16

Monopoli 16

Bari 14

Casertana 12

Paganese 12

Catania 12

Viterbese 11

Vibonese 11

Avellino 10

Virtus Francavilla 9

Picerno 9

Bisceglie 9

Teramo 9

Cavese 8

Sicula Leonzio 5

Rieti 2

Rende 2



