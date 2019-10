Serie C girone C: il programma dell’11° turno di campionato

23 Ottobre 2019 10:32

Serie C girone C, si torna in campo quest’oggi con le gare dell’undicesima giornata di campionato, Reggina impegnata contro il Picerno

La Serie C è giunta all’undicesima giornata, che andrà in scena interamente in questo mercoledì. Le gare verranno spezzettate in tre tronconi, partendo da Francavilla-Teramo che si giocherà alle ore 15, orario non certo comodo per i tifosi in una giornata lavorativa. Il Potenza capoclassifica ospiterà in casa la Cavese, mentre la Ternana alle 18:30 giocherà contro l’Avellino una gara molto delicata. La Reggina invece scenderà in campo in serata contro il Picerno, incontro sulla carta decisamente alla portata degli uomini di Toscano. Di seguito il programma dell’11° turno.

Mercoledì 23 ottobre ore 15 V.Francavilla-Teramo Mercoledì 23 ottobre ore 18:30 Paganese-Vibonese Potenza-Cavese Rende-Sicula Leonzio Ternana-Avellino Mercoledì 23 ottobre ore 20:45 Bari-Catanzaro Casertana-Monopoli Catania-Bisceglie Reggina-Picerno Rieti-Viterbese

