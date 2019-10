Serie B, Pisa-Crotone 1-1: i calabresi strappano con i denti un ottimo pareggio [FOTO]

20 Ottobre 2019 16:57

Si è concluso il match delle 15 valido per l’8^ giornata del campionato di Serie B, in campo sono scese in campo Pisa e Crotone

Il campionato di Serie B entra sempre più nella fase importante, si è giocata l’8^ giornata del torneo cadetto, una sicura protagonista si candida ad essere sicuramente il Crotone, il club calabrese è una candidata per la promozione in Serie A. Partita dai due volti nella sfida in trasferta, nel primo tempo meglio il Pisa, nella ripresa reazione da parte del Crotone che ha conquistato un meritato pareggio. Il Pisa parte forte e passa con De Vitis, il match si è sbloccato al 30′ minuto. Reazione del Crotone che però non riesce ad essere concreto in fase realizzativa, fino al 71′ quando è Golemic a siglare la rete dell’1-1. Negli ultimi 15 minuti occasioni da una parte e dall’altra ma il risultato non cambia più, finisce 1-1, giusto per quanto visto in campo. Il Crotone si conferma al secondo posto a 15 punti in attesa della partita dell’Empoli, per il Pisa buon punto e quota 10 punti, risultato utile per tenere a distanza la zona retrocessione. In alto la fotogallery con tutte le immagini del match.

LA CLASSIFICA

BENEVENTO 18 CROTONE 15 EMPOLI 14 SALERNITANA 14 PERUGIA 14 CHIEVO 13 ASCOLI 12 VENEZIA 12 ENTELLA 12 CITTADELLA 12 PORDENONE 11 PESCARA 10 CREMONESE 10 PISA 10 COSENZA 7 SPEZIA 7 JUVE STABIA 7 FROSINONE 6 TRAPANI 5 LIVORNO 4

