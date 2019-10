Serie B, il Crotone batte il Venezia 3-2 e sale al primo posto in classifica: i pitagorici ricominciano a sognare [FOTO]

26 Ottobre 2019 17:12

Serie B, Crotone-Venezia 3-2: i pitagorici agganciano il Benevento al primo posto del campionato cadetto

Il Crotone torna in testa al campionato di serie B grazie alla vittoria pirotecnica maturata oggi pomeriggio allo Scida sul Venezia, con il punteggio di 3-2: la doppietta di Simy in rimonta dopo il gol di Aramu per gli ospiti aveva regalato il provvisorio vantaggio per 2-1 ai pitagorici, raggiunti dal 2-2 di Capello a metà della ripresa, ma nel finale è stato il gol di Golemic a far esplodere lo Scida. Con questa vittoria, il Crotone raggiunge il Benevento (sconfitto 4-0 dal Pescara) al primo posto della serie cadetta: le due squadre meridionali hanno 2 punti di vantaggio sull’Empoli, 3 su Salernitana, Perugia e Ascoli, 4 sul Chievo fermato sull’1-1 dal Cosenza che resta nella zona pericolosa della classifica ma continua a fare punti.

