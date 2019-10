Sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro ad un noto pregiudicato [NOME e DETTAGLI]

24 Ottobre 2019 12:19

La Dia di Lecce sequestra beni per oltre 5 milioni di euro ad un noto pregiudicato tarantino

La DIA di Lecce, con il supporto operativo della Questura di Taranto, ha dato esecuzione ad un sequestro di beni nei confronti di Giuseppe Catapano, 51enne di Taranto, già condannato per associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Lecce – Ufficio Misure di Prevenzione – a seguito di proposta avanzata a firma congiunta dal Direttore della DIA, Generale Giuseppe Governale, e dal Procuratore della Repubblica, dott. Leonardo Leone De Castris, scaturisce da indagini patrimoniali svolte dalla DIA di Lecce, su delega della locale Procura, che hanno evidenziato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e il tenore di vita condotto dal Catapano, risultata il frutto delle attività delittuose poste in essere. Il sequestro ha riguardato due ville, un’abitazione, otto magazzini e un terreno, ubicati tra Taranto, Castellaneta Marina e Martina Franca, nonché quote societarie, cinque compendi aziendali (operanti nel settore ittico), numerosi veicoli e conti correnti, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di Euro.

