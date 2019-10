14 Ottobre 2019 21:25

Seconda trasferta stagionale e seconda sconfitta per il Cataforio. Il risultato fa capire ampiamente come il match sia stato di marca locale, seppure i bianconeri abbiano giocato almeno trenta minuti di buon livello. Nella prima frazione ci sono infatti state almeno quattro occasioni per passare in vantaggio, non concretizzate dai reggini. E’ chiaro poi che in categorie del genere, e contro avversari come il Real Rogit, non finalizzando si rischia di essere colpiti e così è stato. Anche la squadra ha accusato un leggero contraccolpo come è normale che possa accadere quando non si raccoglie nulla dopo avere creato tanto. Ripresa a senso unico per i padroni di casa che con le proprie caratteristiche mettono in difficoltà gli uomini di Praticò. Entrambe le compagini hanno anche adottato il portiere di movimento: il Cataforio non è stato lucido per come provato in allenamento; il Rogit invece ha saputo mettere in difficoltà la compagine ospite. ”E’ una sconfitta che può fare parte del nostro percorso di crescita. Riprendiamo subito la serenità e la tranquillità e continuiamo a lavorare per preparare al meglio la gara interna contro il Manfredonia, per noi di fondamentale importanza” ha dichiarato a fine gara il tecnico dei reggini, Praticò.

REAL ROGIT-CATAFORIO 6-1 (pt 2-0)

REAL ROGIT: Soso, Arcidiacono, Silon, Menini, Castrogiovanni, Dalle Molle, De Luca, Bracci, Bavaresco, Bassani, Vergine, Montalto. All. Tuoto

CATAFORIO: Parisi, Labate, Cilione, Durante, Scheleski, Scopelliti, Giriolo, Creaco, Attinà, Laganà, Martino, Mancuso. All. Praticò

MARCATORI: pt 9’53” e 11’11’’ Bavaresco (RR); st 2’23 Bassani (RR), 11’27” Silon (RR), 10’15” e 13’40’’ Bavaresco (RR), 14’33” Martino (C)

NOTE: ammoniti- Bavaresco (RR), Labate C)

ARBITRI: Tommaso Impedovo (Bari), Marco Villanova (Bari). Crono: Fabio Cozza (Cosenza)

