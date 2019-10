Allerta Meteo a Messina: domani scuole chiuse a Barcellona Pozzo di Gotto ed in altri centri della provincia

6 Ottobre 2019 18:28

Allerta Meteo a Messina: domani scuole chiuse a Barcellona Pozzo di Gotto ed in altri centri dell’Area Metropolitana

Allerta Meteo- Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) ha diramato un bollettino di avviso (N. 19279) di rischio idrogeologico e idraulico per condizioni meteorologiche avverse per la nostra area geografica di allertamento relativamente a domani lunedì 7 ottobre 2019. Il livello di allerta diramato è “ arancione ”, sia per rischio idrogeologico che per rischio idraulico, con corrispondente stato di pre-allarme. Per tale motivo è stato allertato e convocato il Centro Operativo Comunale (COC) presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che valuterà l’evolversi della situazione. A scopo precauzionale si è disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Fiduciosi della collaborazione di tutti i cittadini e tranquillizzandoli sul fatto che nessuna grave emergenza è in atto al momento, si raccomanda a scopo prudenziale e solo nel caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, di prendere le precauzioni – principalmente riconducibili al comune buon senso – necessarie alla difesa dell’incolumità personale (autoprotezione) e volte a favorire le attività di pronto intervento e soccorso in caso di necessità. Si raccomanda di prestare particolare attenzione all’evoluzione della situazione soprattutto nelle aree già vulnerate in occasione di precedenti eventi.

Allerta Meteo a Messina: domani scuole chiuse in alcuni paesi del messinese

Domani scuole chiuse, oltre che a Barcellona Pozzo di Gotto, anche ad Alì Terme, Letojanni, Nizza di Sicilia, Santa Teresa, Giardini Naxos, Letojanni e Mongiuffi Melia, Roccalumera, Antillo, Pagiara, Furci Siculo.

Allerta Meteo: ecco i suggerimenti della Protezione Civile

Ecco i suggerimenti della Protezione Civile: in caso di pioggia in atto di forte intensità e/o persistente, si raccomanda di:

Limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed evitare di percorrere strade collinari e montane soggette a frane

Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere, ovvero in aree prossime a precedenti movimenti franosi

Evitare di attraversare a piedi o con automezzi gli alvei dei corsi d’acqua

Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori

Staccare il gas e l’elettricità nel caso di abbandono dell’abitazione per rischio allagamento

Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada ed in particolare evitare di utilizzarli per dormire la notte nelle aree ove é noto il rischio di allagamento/alluvione, soprattutto nei siti più recentemente vulnerati

Adottare ogni misura che, in riferimento alle singole circostanze, risulti comunque utile alla tutela dell’incolumità delle persone e alla salvaguardia dei beni

Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità anche attraverso i media. Il COC resterà attivo fino al rientro dello stato di allerta: i cittadini potranno fare pervenire le loro segnalazioni al numero telefonico dei Vigili Urbani (090/9790210) presso il Municipio

Clicca qui per l’ordinanza delle chiusure delle scuole del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto

Valuta questo articolo