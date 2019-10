Scoperto falso dentista a Roma: nei guai un cinese 34enne

8 Ottobre 2019 10:50

Il 34enne aveva allestito il suo studio in un appartamento a Roma: denunciato per esercizio abusivo della professione

Aveva allestito un studio dentistico in casa, con tanto di poltrona simile a quella utilizzata dai professionisti e tutte le attrezzature del mestiere. A finire nei guai è un 34enne di nazionalità cinese residente Torpignattara (Roma). L’uomo aveva affisso in diverse vie del quartiere cartelli pubblicitari, con tanto di recapito telefonico, che sponsorizzavano la sua attività. Gli agenti sono riusciti a risalire al suo indirizzo in via Marranella e a fare accesso nell’appartamento. All’interno dell’abitazione hanno rinvenuto una siringa in acciaio con anello finale, punte da trapano, strumenti monouso, protesi dentarie, numerosi medicinali con scritta cinese, biancheria sporca ed altri strumenti tipici del mestiere. Il 34enne è risultato sprovvisto delle autorizzazioni per svolgere la professione e sprovvisto anche del titolo di studio. Gli agenti lo hanno accompagnato presso gli uffici di Polizia. L’uomo è deferito dall’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio abusivo della professione.

Valuta questo articolo