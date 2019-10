Sciopero dei benzinai il 6 e 7 novembre: “protesta contro il Governo”

28 Ottobre 2019 18:26

Sciopero dei benzinai il 6 e 7 novembre: impianti su strade e autostrade chiusi fino alle 6 dell’8

E’ confermato lo sciopero nazionale dei benzinai dalle 6 del giorno 6 alle ore 6.00 dell’8 novembre. “La protesta – si legge in una nota – “è rivolta innanzitutto nei confronti del Governo che sta gravando, con adempimenti inutili e cervellotici, un’intera categoria con provvedimenti che vanno dalla fatturazione elettronica ai Registratori di cassa Telematici (anche per fatturati di 2 mila l’anno); dalla rimodulazione dell’Indice Sintetico di Affidabilità fiscale (ISA) irraggiungibile per i gestori all’introduzione di Documenti di Trasporto (Das) e modalità di Registrazione giornaliera in formato elettronico; dall’invio dei corrispettivi giornalieri in formato elettronico fino al gravame fiscale e contributivo per i Gestori che non ricevono, in tempo, da Fornitori e Agenzia delle Entrate i documenti necessari per la loro contabilità”.

