Gli scienziati dell’International Conference of Gas Geochemistry incontrano le scuole di Milazzo

3 Ottobre 2019 14:59

Collaborazione tra l’INGV e gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Da Vinci” e dell’Istituto Superiore “Renato Guttuso” di Milazzo – settore Alberghiero

Nell’ambito dell’ICGG15 – International Conference of Gas Geochemistry, la Conferenza internazionale sulla geochimica dei gas organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con il patrocinio dell’UNESCO, del Comune di Milazzo e della Regione Sicilia, si è attivata una stretta collaborazione tra l’INGV e gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Da Vinci” e dell’Istituto Superiore “Renato Guttuso” di Milazzo – settore Alberghiero. Durante la Conferenza, in corso nell’esclusiva cornice della Cittadella fortificata, oltre 60 studenti del territorio milazzese sono stati coinvolti per l’organizzazione tecnico-logistica e per la divulgazione scientifica, a sottolineare il desiderio degli organizzatori di coinvolgere i più giovani ad un evento unico che ha richiamato in Sicilia gli scienziati da ogni parte del mondo.

I ricercatori dell’INGV Alessandro Gattuso, Marcella di Bella, Davide Romano e Cinzia Caruso, coordinati dal Direttore della Sezione di Palermo Franco Italiano, hanno contribuito a questa collaborazione organizzando nelle scorse settimane degli incontri formativi con i docenti dei due Istituti superiori coinvolti e fornendo loro le nozioni scientifiche necessarie a illustrare le esposizioni presenti nel Mastio del Castello. I ragazzi dell’ITET sono coordinati dalla Dirigente Scolastica, professoressa Stefania Scolaro, e dalle prof.sse Maria Tindaro Scolaro e Paola Emilia Rotuletti. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Guttuso, professoressa Delfina Guidaldi, ha invece coordinato le attività di ristorazione con il vicepreside Santo Mascena ed i professori, gli Chef Fabio Parisi e Gaetano Previti e i Maître Giacomo Previti e Luca Trimarchi. L’obiettivo futuro è continuare nel tempo la collaborazione tra l’INGV e le scuole per alimentare la formazione continua e l’avvicinamento degli studenti al mondo della scienza e della ricerca scientifica.

La scheda

Chi: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Cosa: Nell’ambito dell’ICGG15, la Conferenza internazionale sulla geochimica dei gas organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si è attivata una stretta collaborazione tra l’INGV e i ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Da Vinci” e dell’Istituto Superiore “Renato Guttuso” di Milazzo

Dove: Castello di Milazzo (ME)

Quando: dal 29 settembre al 5 ottobre 2019

Valuta questo articolo