School Experience Festival a Cittanova: un Festival necessario rivolto agli studenti delle scuole medie

29 Ottobre 2019 12:30

Arriva a Cittanova lo School Experience Festival, il nuovo progetto di Giffoni realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC

Dopo aver coinvolto 2000 bambini a San Donà di Piave arriva a Cittanova lo School Experience Festival, il nuovo progetto di Giffoni realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC. E’ grazie alla collaborazione con la SRC – Scuola di Recitazione della Calabria, ideata e diretta da Walter Cordopatri, coordinata da Giorgio Colangeli e patrocinata dal Comune di Cittanova che questo festival itinerante farà tappa in Calabria e nello specifico a Cittanova, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti utilizzando il linguaggio cinematografico e audiovisivo. Solo quattro le tappe previste in tutta Italia, insieme a Cittanova sono coinvolte San Donà di Piave, Nuoro e Palermo. A Cittanova la SRC, partner del progetto insieme all’Amministrazione Comunale, si occuperà di coordinare le attività per gli studenti delle scuole secondarie di I° grado del territorio, i quali avranno l’imperdibile occasione di scoprire il mondo del cinema per ragazzi, i suoi retroscena e vivere un momento unico. Gli Istituti comprensivi di Cittanova e dei Comuni limitrofi hanno aderito con entusiasmo, coinvolgendo più di 2000 ragazzi che saranno protagonisti del Festival dal 5 all’8 novembre 2019 presso il Cinema Gentile.

Programma

Durante i giorni del Festival gli studenti avranno modo di giudicare i film in concorso e voteranno per eleggere il vincitore che parteciperà alla finale di dicembre a Palermo, quarta tappa del Festival, vedranno prodotti audiovisivi di tre tipologie di concorsi:

– lungometraggi,

– cortometraggi,

– prodotti realizzati dalle scuole.

Inoltre un gruppo di 26 alunni selezionati tra le scuole sarà anche coinvolto nel laboratorio cinematografico “Grandi storie in pochi minuti”, con i registi di Giffoni, che si concluderà con la realizzazione di un cortometraggio. Durante il laboratorio sarà individuata e sviluppata l’idea per il corto, saranno scritti il soggetto, la sceneggiatura e lo storyboard per arrivare poi al casting e alle riprese. I laboratori “Movie Lab” e “Digital Prof” completeranno il quadro coinvolgendo ragazzi degli Istituti Superiori e Docenti degli Istituti di ogni ordine e grado. I giorni del Festival vedranno la presenza dei delegati e responsabili del progetto per Giffoni: Marco Cesaro, Luigi Notarfrancesco, Jacopo Gubitosi, Elena Scisci.

La tappa di Cittanova si chiuderà venerdì 8 novembre alle ore 21:00, presso il Cinema “R. Gentile” con una serata conclusiva patrocinata da Regione Calabria, Consiglio Regionale e Calabria Film Commission, durante la quale saranno presentate tutte le attività svolte, alla presenza, in via esclusiva, del fondatore e Direttore del Giffoni Claudio Gubitosi. Ospiti della serata le delegazioni scolastiche degli Istituti partecipanti, i rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti, il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, l’On. Francesco D’Agostino, il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, il Presidente della Calabria Film Commission Giuseppe Citrigno. Parteciperanno all’evento associazioni e realtà del territorio con le quali la SRC ha instaurato proficue collaborazioni nel corso di questi anni di attività tra le quali l’Associazione Kalomena di Cittanova rappresentata da Girolamo De Maria. Durante l’evento sarà proiettato il cortometraggio girato con i ragazzi nei tre giorni precedenti. La conferenza stampa si terrà mercoledì 30 ottobre alle ore 16:00 presso il Polo Solidale per la Legalità “Francesco Vinci” di Cittanova. Quello tra l’Associazione Prosopon SRC – Scuola di Recitazione della Calabria e Giffoni Opportunity è un legame sempre più solido, come dimostra questo ennesimo progetto messo in atto a favore della crescita culturale dell’intero territorio.

