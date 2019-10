Schiaffo al Sud: Messina e la Sicilia tagliate fuori dai finanziamenti per le infrastrutture

7 Ottobre 2019 12:41

Uil: “insulto nei confronti del Mezzogiorno e una vera e propria coltellata verso Messina e la Sicilia”

Ancora una schiaffo per Messina e la Sicilia. Il Governo taglia fuori l’isola dal piano delle opere pubbliche. Nell’elenco dei cantieri più o meno fermi che verranno sbloccati con finanziamenti per circa 9 miliardi la Sicilia non c’è. “La mappa geografica relativa ai cospicui finanziamenti per le cosiddette “opere sospese” rappresenta un insulto nei confronti del Mezzogiorno e una vera e propria coltellata verso Messina e la Sicilia“, commenta Ivan Tripodi, Segretario generale UIL Messina.

“Infatti, a Messina e in Sicilia è zero l’importo di euro stanziati ed è zero il numero delle opere da realizzare: una vergogna. Tutto ciò accade nel mentre dobbiamo assistere ai triti e ritriti proclami sullo sviluppo legato alla realizzazione di infrastrutture, ferrovie ad alta velocità, strade e di tutta una serie di opere fondamentali per consentire la banalissima mobilità” ha continuato Tripodi.

“Questa ennesima legnata nei confronti di Messina e dei suoi cittadini evidenzia l’assoluta inconsistenza di una classe politica che, nel migliore dei casi, dimostra di non avere alcun peso e nessuna considerazione. Si tratta di scelte che non assolvono nessuno e che coinvolgono pesantemente l’attuale e il precedente governo nazionale, per non parlare di quello regionale. Nei confronti di questi fatti e di queste scelte che lasciano poco spazio a qualsivoglia interpretazione, manifestiamo la nostra forte indignazione che è quella di un territorio abbandonato a se stesso e senza alcuna prospettiva di sviluppo che, nei fatti, provoca soltanto una fuga inarrestabile dei giovani e dei cervelli da questa terra. Non possiamo assistere inermi e silenti a questo stillicidio: il Sindacato ha il dovere di farsi rapidamente promotore, di un’iniziativa forte e straordinaria per dare un futuro ai nostri giovani e alle nostre popolazioni“ ha concluso Ivan Tripodi, Segretario generale UIL Messina.

Sud scomparso dai radar, Siracusano (FI): “Nessuno si indigna per l’interruzione dei lavori per il Ponte sullo Stretto”

“Sul tavolo del prossimo consiglio dei Ministri, dal dossier delle opere pubbliche da sbloccare, sono estromesse quelle per il Sud. Se gli unici investimenti previsti riguardano solo le infrastrutture del Nord, il dibattito sul rilancio del Mezzogiorno rimane sempre la solita pantomima. Perchè nessuno si indigna per l’interruzione del lavori iniziati per il Ponte sullo Stretto, per la quale ancora oggi paghiamo fior di milioni per le penali? È indiscutibile l’utilità strategica del Terzo Valico, Tav, Mose, Gronda, ma è iniquo e surreale bocciare contestualmente l’alta velocità al Sud e condannare il mezzogiorno ad un isolamento, che pare ormai, dato per acquisito. Come se non bastasse, il governo annuncia un aumento delle tasse sui biglietti aerei, che è la ciliegina sulla torta”. Lo dice in una nota il deputato siciliano di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano.

