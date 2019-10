Scarpe e borse contraffatte in vendita alla festa patronale di Capo D’Orlando: sequestrati quasi 200 capi d’abbigliamento, una denuncia

25 Ottobre 2019 10:12

Sequestrati a Capo d’Orlando dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza numerosi capi d’abbigliamento e accessori contraffatti: una denuncia per contraffazione e ricettazione

Conclusa, con il sequestro di numerosi capi contraffatti e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di un soggetto, un’operazione condotta a Capo d’Orlando congiuntamente da Polizia e Guardia di Finanza.

Proseguono, infatti, i servizi volti al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale e della contraffazione e vendita di capi griffati falsi. Servizi specifici mirati a contrastare chi, oltre ad essere privo di licenza, vende oggetti o capi d’abbigliamento contraffatti su bancarelle improvvisate.

Nell’ambito dei servizi di vigilanza disposti dalla Questura di Messina in occasione della festa patronale nel Comune di Capo d’Orlando, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza del Comune Orlandino hanno individuato un soggetto di nazionalità senegalese intento a commercializzare capi d’abbigliamento imitazione di noti brand di alta moda, tra cui “Gucci”, “Louis Vuitton”, “Nike” e “Adidas”, la cui provenienza non è risultata verificabile.

Preziosa la costante collaborazione fornita dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando in particolare nell’esecuzione degli accertamenti svolti nei confronti del soggetto risultato clandestino e già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso nel 2018 dalla Prefettura di Catania.

All’esito dell’attività sono stati sequestrati 174 capi di abbigliamento e accessori contraffatti e il soggetto fermato è stato denunciato per i reati di contraffazione e ricettazione.

L’operazione testimonia la sinergia e l’intensa attività delle Forze dell’Ordine quotidianamente impegnate a garantire l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nonché il rispetto della legalità a tutela del mercato e degli interessi dei cittadini.

