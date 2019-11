Reggio Calabria: venerdì a Santo Stefano in Aspromonte la 2ª Sagra della Castagna [INFO e DETTAGLI]

31 Ottobre 2019 20:44

Reggio Calabria: venerdì a Santo Stefano in Aspromonte la 2ª Sagra della Castagna, inserita all’interno del cartello delle iniziative dell’Autunno gastronomico

Venerdì 1 Novembre, a partire dalle ore 19:00, nella piazza “Umberto Zanotti Bianco” di Mannoli, frazione del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, si terrà la 2ª Sagra della Castagna, inserita all’interno del cartello delle iniziative dell’Autunno gastronomico. L’evento, molto atteso in tutto il comprensorio di Reggio Calabria, prevede tanto gusto ma anche musica, giochi, tradizioni, stand e folklore tipicamente autunnali: i visitatori potranno degustare gustosissimi gnocchi conditi con speck, salsiccia sbriciolata e crema di castagne; in alternativa conditi con pomodoro. Come secondo è prevista una tenerissima arista di maiale cotta al forno con castagne e patate novelle, affiancata da una delicatissima ricotta spolverata con granella di castagne e pistacchi. Immancabili le scoppiettanti caldarroste aspromontane, accompagnate da pane e vino locale. Per finire, tanti dolci a base di castagne. Per tutta la durata della serata, l’organizzazione ha previsto uno stand espositivo del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in cui verranno illustrate numerose attività inerenti il castagno e l’offerta formativa della facoltà reggina. Nel giorno della Sagra, a partire dalle ore 16:00 ci sarà anche il raduno aspromontano di organetto e tamburello con la collaborazione del maestro Nicola Costantino. Per i partecipanti è prevista un’estrazione di un cesto di prodotti tipici. Alle ore 22:00 inizierà il concerto dei “Tarantanova dello Stretto”, gruppo di musica etno.popolare dove il passato si ricompone con il futuro, con le diverse musicalità e strumentazioni traendo spunto dalle tradizioni e dai racconti delle diverse popolazioni “riggitane”. Il costo del biglietto della sagra è di 10 euro. Ai primi 200 biglietti acquistati verrà regalato un simpatico gadget-ricordo della giornata. E’ previsto anche un servizio di collegamento in autobus da Reggio Calabria, con partenza da piazza Garibaldi alle 18 e rientro in città programmato per mezzanotte.

Per info: 3460943292 – 3442559918 – 3249085626

Valuta questo articolo