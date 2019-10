Sanità in Calabria, incontro tra Oliverio e la FIMMG regionale

4 Ottobre 2019 22:31

Sanità in Calabria: i rappresentanti della FIMMG regionale hanno incontrato il Presidente della Regione Mario Oliverio

In data odierna i rappresentanti della FIMMG Regionale (dott. Giuseppe Varrina, Dott. Nazareno Brissa, Dott. Antonio Pio D’Ingianna ed il dott. Gennaro De Nardo, assente il dott. Bruno Cristiano in quanto impossibilitato a partecipare) hanno incontrato il Presidente della Regione, Mario Oliverio, ed il Dirigente del Dipartimento Sanità, dott. Antonio Belcastro, per la definizione del DCA sulla riorganizzazione territoriale della Medicina Generale ( AFT – UCCP), in riferimento all’accordo regionale ed al relativo atto di indirizzo. Le parti hanno considerato strategiche le proposte operative presentate dalle varie aziende con i relativi atti deliberativi, concordato di apportare alcune modifiche per il definitivo DCA e definito i finanziamenti necessari per la realizzazione dello stesso. Hanno stabilito di incontrarsi giorno 16-10-2019 alle ore 17:00, presso il Dipartimento per la stesura definitiva del DCA che verrà sottoposta al Commissario Cotticelli per la relativa presa d’atto. Entro la fine del mese è prevista la pubblicazione dell’atto con il conseguente inizio delle attività sul territorio.

