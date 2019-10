Sanità in Calabria, Apmarr: “mancano le assunzioni dei reumatologi, situazione drammatica”

7 Ottobre 2019 12:42

Sanità in Calabria, Apmarr: “mancano le assunzioni dei reumatologi, promesse dalla regione. Situazione drammatica, non siamo malati di serie B”

“Nessuno specialista reumatologo è nell’elenco del personale che verrà assunto sulla base del decreto 135/2019 emanato il 1 ottobre 2019 dal commissario ad acta piano di rientro Regione Calabria Saverio Cotticelli – sottolinea Giacomina Durante, referente APMARR (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare) Cosenza. In Calabria la situazione delle persone affette da patologie reumatologiche e rare è drammatica e noi non siamo malati di serie B. “A Cosenza, nell’ospedale Annunziata, stiamo ancora aspettando gli 8 posti letti in degenza ordinaria previsti dal DCA 30/2016 e notizie a proposito del concorso per l’assunzione di un dirigente reumatologo, annunciato ma mai attuato. Senza dimenticare – prosegue Durante – la mancata attuazione del DCA 119/2017 (Rete Reumatologica integrata ospedale – territorio Hub/Spoke) che recepisce le norme vigenti per le quali è necessario avere 1 reumatologo per ogni UCCP (Unità Operativa Complessa di Cure Primarie) e si deve avere 1 UCCP ogni 100.000 abitanti e invece tutte le Asp regionali sono sotto organico. Inoltre non si hanno notizie sui tavoli già avviati per la realizzazione dei PDTA in reumatologia”. In conclusione: “APMARR è disposta a dare il proprio contributo ma abbiamo anche il dovere morale di ricordare alle Istituzioni che non esistono persone con patologie di serie A e di serie B. E soprattutto se esistono già atti deliberati dalla Regione bisogna tenerne conto. Con questo spirito speriamo quindi che il Decreto 135/2019 sia il primo di una lunga serie, che possa vedere accolte anche le nostre istanze di persone affette da patologie reumatologiche e rare”.

APMARR APS, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, è nata a tutela delle persone con malattie reumatologiche e rare. La sua mission è migliorare la qualità dell’assistenza per migliorare la qualità della vita di chi è affetto da queste patologie. L’obiettivo primario di APMARR è adoperarsi affinché tali patologie trovino la giusta dignità ed attenzione presso l’opinione pubblica e la classe politica. APMARR ad oggi è presente in Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia e Piemonte.

