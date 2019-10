Distrutte dalle fiamme due auto di un consigliere comunale: “atto criminale vile e meschino”

29 Ottobre 2019 11:14

Paura a San Giorgio a Cremano: dove sono state incendiate due auto di un consigliere comunale di opposizione

Paura a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove sono state incendiate due auto del consigliere comunale di opposizione Ciro Russo. Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, parla di “atto criminale vile e meschino”. “A nome mio e dell’amministrazione tutta la massima solidarietà al consigliere Russo e alla sua famiglia – prosegue Zinno- che ha dovuto subire questo atto criminale nel cuore della notte. Ho sentito Ciro – aggiunge Zinno – e come sempre è pronto alla battaglia di legalità contro chiunque abbia compiuto questo atto. Se qualcuno tenta di fermare il consigliere tramite atti del genere significa che non conosce Ciro Russo. Condanniamo e condanneremo sempre atti di vigliaccheria come questo e ogni gesto che mina la serenità di cittadini e di rappresentanti delle Istituzioni. Sia chiaro che non arretreremo mai”, conclude.

Valuta questo articolo