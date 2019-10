7 Ottobre 2019 09:06

Salvini: ”Sindaci e governatori della Lega sono pronti a rispondere no ad ogni nuovo invio di immigrati nelle città deciso dal ministero”

”Sindaci e governatori della Lega sono pronti a rispondere no ad ogni nuovo invio di immigrati nelle città deciso dal ministero”. E’ quanto afferma il leader della Lega Matteo Salvini, in una nota in cui si parla di “settembre nero per gli sbarchi in Italia”.

