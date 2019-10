29 Ottobre 2019 09:55

Adinolfi: “Salvini non farà mai il presidente del consiglio, il suo vero rivale è la Meloni. Se la Chiesa nega la comunione a Biden dovrebbe negarla anche a Meloni, Salvini e Berlusconi”

Mario Adinolfi, presidente del Popolo della famiglia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul centrodestra. “Non c’è più il centrodestra, c’è sola la destra e Salvini e Meloni saranno in competizione. Sono convinto che Salvini non farà mai il presidente del consiglio. Salvini è un premier che spaventa, la Meloni no. Meloni l’ha capito e punta alla presidenza del consiglio, tant’è che ha già detto che non correrà per diventare sindaco di Roma. Io credo che alla fine Salvini proverà ad andare da solo, senza la Meloni”.

Sui leader cattolici. “Oggi tutto il mondo cattolico tradizionalista esulta perché a Biden è stata negata la comunione perché è abortista, in realtà dovrebbe essere negata anche a Meloni, Salvini e Berlusconi che si professano leader cattolici, ma hanno più volte dichiarato che la legge sull’aborto non va toccata”.

