24 Ottobre 2019 22:46

Salvini è durissimo contro il Premier: “Conte si crede Gesù Cristo in terra, ma credo che non sia Gesù Cristo in terra”

“Conte si crede Gesù Cristo in terra, ma credo che non sia Gesù Cristo in terra…”. E’ quanto ha affermato l’ex Ministro degli Interni e il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Perugia con la trasmissione di Rete 4 “Dritto e Rovescio”.

