Salone dell’Orientamento a Reggio Calabria: conferma la presenza l’Associazione Sociologi Italiani

31 Ottobre 2019 13:41

L’ASI – Associazione Sociologi Italiani conferma la sua partecipazione alla XIV Edizione del Salone dell’Orientamento in programma a Reggio Calabria il 12-13 e 14 novembre. Tale rassegna, d’importanza nazionale, è un autorevole punto di riferimento per migliaia di giovani studenti che desiderano approfondire i temi riguardanti le opportunità di lavoro, la mobilità internazionale, nonché l’offerta formativa e universitaria. La location, anche per questo 2019, è il “Palazzo Campanella” – sede del Consiglio regionale – dove, grazie alla lungimiranza e alla professionalità degli organizzatori, gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado (dallo scorso anno il Salone ospita infatti anche gli under 14) e gli universitari diventano protagonisti di momenti culturali altamente formativi, con il patrocinio di agenzie di recruiting, imprese ed enti di formazione in grado di orientare positivamente le loro scelte future. Nella scorsa edizione, ricordiamo, l’Associazione Sociologi Italiani si è distinta per un’ampia indagine demoscopica sulle abitudini dei giovani. Si comunica ai partecipanti che durante il professional day sarà possibile effettuare i colloqui di selezione esclusivamente previa prenotazione, inviando una mail a professionalday@salonedell’orientamento entro il 9 novembre.

