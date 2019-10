La salma dell’assessore Tusa rientra a Palermo: giovedì la camera ardente a Palazzo d’Orleans

15 Ottobre 2019 18:49

I funerali dell’assessore Tusa, morto 7 mesi fa nel disastro aereo in Etiopia, si svolgeranno venerdì a Palermo

È atteso per giovedì pomeriggio l’arrivo della salma a Palazzo d’Orleans dell’assessore Sebastiano Tusa, morto nel tragico incidente aereo lo scorso 10 marzo. La camera ardente sarà allestita a Palazzo D’Orleans e i funerali si svolgeranno venerdì mattina alle ore 10 nella Chiesa di San Domenico. Nel disastro aereo dell’Ethiopian Airlines, morirono 157 persone, tra cui 8 italiani. L’aereo era decollato da Addis Abeba per raggiungere Nairobi, in Kenya, dove era in programma una conferenza dell’United Nations Environment. L’assessore regionale Tusa, archeologo di fama internazionale, era diretto a Malindi per una conferenza dell’Unesco.

