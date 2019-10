Roma: Zingaretti, ‘siamo opposizione ma non si cada da padella nella brace’

24 Ottobre 2019 09:33

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – A Roma “noi siamo all’opposizione, in Campidoglio e nella città, su questo non c’è dubbio. Quello che ora abbiamo il compito di fare però è evitare che si cada dalla padella nella brace, perché il tema è sì cambiare il sindaco di Roma, ma fare in modo che si apra dentro il Campidoglio una stagione che affronti il tema dei rifiuti, dei trasporti, del decoro urbano e soprattutto di una prospettiva economica che ridia spazio alla città”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite della trasmissione di Rtl 102.5 ‘No stop news’.

