Giovane ucciso a Roma: l’assassino denunciato dalla madre, due 21enni arrestati. Il movente legato allo spaccio di droga [NOMI e FOTO]

25 Ottobre 2019

Tragedia a Roma: reagisce durante una rapina e gli sparano alla testa, morto un ragazzo di 24 anni

Sarebbe la droga il movente dell’omicidio del 24enne Luca Sacchi, avvenuto due sere fa a Roma. Sono stati fermati dopo l’interrogatorio in Questura i due ragazzi sospettati per la morte del giovane. I due, entrambi 21enni e romani, sono accusati di concorso in omicidio.

Roma: giovane ucciso e la ragazza volevano comprare droga, poi il tragico epilogo

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, Luca Sacchi e la ragazza volevano acquistare droga. Dai primi accertamenti i due fermati, notando che nello zaino della donna c’erano parecchi soldi, hanno tentato di rapinare la ragazza: il giovane ha reagito e l’assassinio ha sparato.

Roma, la madre ha denunciato l’assassino: “mio figlio ha fatto una cazzata”

“Temo sia stato mio figlio, forse è coinvolto nell’omicidio di Luca Sacchi, ha fatto una cazzata”. Questo è quanto avrebbe detto la mamma del ragazzo sospettato di avere ucciso con un colpo di pistola il 24enne.

Roma: i due arrestati sono accusati di concorso in omicidio

Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi 21enni e romani, sono accusati di concorso in omicidio. Uno in un’auto della polizia e l’altro dei carabinieri, sono stati portati nel carcere di Regina Coeli.

Roma, Gabrielli: “gli accertamenti che l’autorità giudiziaria disvelerà quando riterrà opportuno non ci raccontano la storia di due poveri ragazzi scippati”

“Gli accertamenti che l’autorità giudiziaria disvelerà quando riterrà opportuno non ci raccontano la storia di due poveri ragazzi scippati. Lo dico tenendo sempre ben presente, non vorrei essere equivocato su questo, che stiamo parlando della morte di un ragazzo di 24 anni”. E’ quanto ha affermato il capo della polizia Franco Gabrielli sul caso dell’omicidio di Luca Sacchi a Roma.

Roma, la fidanzata di Luca Sacchi: “la droga non c’entra niente”

“La droga? Non c’entra niente. Luca era lì per guardare il fratellino piccolo che si trovava nel pub”. A parlare ai microfoni del Tg1 è Anastasia Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi.

