19 Ottobre 2019 20:01

Risultati Serie C – In campo i tre gironi della terza serie italiana. Nel girone C occhi puntati su Reggina, Catanzaro e Vibonese

La Serie C torna in campo per la decima giornata. Otto anticipi al sabato. Il Monza di Berlusconi, nel girone A, non va oltre il pari in trasferta sul campo della Pianese. Nel girone B, la Sambenedettese riceve la Virtus Verona. In campo anche il girone C. Pari a reti bianche tra Picerno e Francavilla. Il grosso del programma è domenica. La Reggina va a Monopoli, sfida d’alta quota tra Catanzaro e Potenza. Di seguito risultati e classifica relativi alla decima giornata di campionato.

GIRONE A

SABATO

ore 15:00

Pianese-Monza 1-1

Pro Patria-Pro Vercelli 1-1

ore 20:45

Arezzo-Alessandria

DOMENICA

ore 15:00

Como-Pontedera

Gozzano-Olbia

Novara-Carrarese

Pergolettese-Siena

Pistoiese-Giana Erminio

ore 17:30

AlbinoLeffe-Lecco

Juventus U23-Renate

CLASSIFICA

Monza 25 Renate 20 Alessandria 18 Pontedera 18 Carrarese 16 Pro Patria 16 Novara 14 Robur Siena 14 Como 13 Pro Vercelli 12 Pianese 12 Pistoiese 10 Juventus U23 9 AlbinoLeffe 9 Arezzo 9 Gozzano 8 Olbia 7 Lecco 6 Giana Erminio 5 Pergolettese 4

GIRONE B

SABATO

ore 15:00

Südtirol-Gubbio 3-0

ore 18:30

Ravenna-ArzignanoChiampo 1-2

ore 20:45

Sambenedettese-Virtus Verona

DOMENICA

ore 15:00

Imolese-FeralpiSalò

Rimini-Cesena

Triestina-Padova

ore 17:30

Carpi-AJ Fano

Vicenza-Reggio Audace

Vis Pesaro-Piacenza

LUNEDI’

ore 20:45

Modena-Fermana

CLASSIFICA

Padova 22 Reggio Audace 19 Sudtirol 19 L.R. Vicenza 18 Sambenedettese 18 Carpi 17 Piacenza 17 Ravenna 13 Virtusvecomp Verona 13 Feralpisalò 12 Cesena 10 Triestina 10 Alma Juventus Fano 10 Modena 10 Vis Pesaro 8 Fermana 8 Arzignano Valchiampo 8 Rimini 7 Gubbio 6 Imolese 5

GIRONE C

SABATO

ore 16:00

Picerno-Virtus Francavilla 0-0

ore 18:30

Viterbese-Rende 6-1

DOMENICA

ore 15:00

Avellino-Bari

Bisceglie-Ternana

Monopoli-Reggina

Sicula Leonzio-Rieti

Vibonese-Catania

ore 17:30

Catanzaro-Potenza

Cavese-Casertana

Teramo-Paganese

CLASSIFICA Potenza 20 Monopoli 19 Reggina 19 Ternana 19 Bari 17 Viterbese 17 Catanzaro 16 Catania 15 Paganese 15 Casertana 13 Virtus Francavilla 13 Cavese 11 Vibonese 11 Avellino 10 Picerno 10 Teramo 9 Bisceglie 9 Sicula Leonzio 6 Rieti 2 Rende 2

