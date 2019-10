19 Ottobre 2019 17:40

Risultati Serie B – Si sono concluse 4 importanti gare di Serie B. Pareggio esterno per il Trapani, vincono Spezia e Juve Stabia

Risultati Serie B – Sono terminate le gare del pomeriggio di Serie B. Il Trapani agguanta un punto nella trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella. Il rigore di Taugourdeau ristabilisce la parità dopo l’iniziale vantaggio ligure di De Luca. Spettacolo nella gara tra Juve Stabia e Pordenone. Alla fine è 4-2 per le Vespe. Reti casalinghe di Mezavilla, Forte, Calvano e Canotti, Misuraca e un autogol di Calo per gli ospiti. Da segnalare anche i tre assist di Calo nei primi 20 minuti. Sconfitta interna per il Pescara. Delfino in vantaggio con Pepin, rimonta dello Spezia con Bartolomei e Gudjohnsen. Il Venezia batte di misura la Salernitana grazie al gol dell’ex Bocalon.

RISULTATI SERIE B

Virtus Entella-Trapani 1-1

Juve Stabia-Pordenone 4-2

Pescara-Spezia 1-2

Venezia-Salernitana 1-0

