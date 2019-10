Rifiuti: Salvini, ‘Raggi prima si fa da parte meglio è’

3 Ottobre 2019 09:35

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – Virginia Raggi “ha sbagliato mestiere, può tornare a fare l’avvocato, può far la mamma, avrà tante doti ma non quella di fare il sindaco di Roma. Prima si farà da parte e meglio sarà per i romani”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Agorà su Raitre.

Valuta questo articolo