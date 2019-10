16 Ottobre 2019 21:30

E’ stato arrestato in Albania il latitante 38enne Tesi Basho, era ricercato per l’omicidio di due prostitute

E’ stato fermato in Albania il latitante 38enne Tesi Basho. Sul ricercato gravava una condanna all’ergastolo emessa dalla corte d’Assise d’Appello di Torino nel 2011 per un duplice omicidio di due prostitute commesso in Italia nel 2008. Il latitante era riuscito ad evadere dalle carceri di Rebibbia nell’ottobre 2016.

