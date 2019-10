Le nuove frontiere della reumatologia: a Reggio Calabria due giornate di studio e confronto con specialisti nazionali e internazionali

9 Ottobre 2019 12:09

Il Congresso, che per la prima volta fa tappa a Reggio Calabria, si articolerà in due giornate di studio e confronto con i massimi esponenti del settore medico reumatologico su scala nazionale e internazionale

Due giornate dedicate alla reumatologia, 11 e 12 ottobre, con interessanti tematiche che spazieranno dalla diagnosi alla terapia. Su questi argomenti, la Società Italiana di Reumatologia, ha incentrato il dibattito congressuale, supportata dalla Sezione reggina che la rappresenta in ambito locale, dal Responsabile Scientifico dr. Maurizio Caminiti, già dirigente dell’UOSD di Reumatologia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” e dal Comitato Scientifico dell’Associazione Calabrese di Ricerca in Reumatologia, composto dai medici specialisti M. Caminiti, P. Gigliotti, M. Androlina, G. Muccari, D. Olivo, G. Pagano Mariano, R. Pellegrini, F. Ursini e F. Varcasia.

Il Congresso, che per la prima volta fa tappa a Reggio Calabria, gode del patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria, della Scuola Italiana di Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello scheletro, della Società Italiana di Reumatologia, dell’Associazione Italiana Donne Medico, dell’Associazione Italiana lotta alla Sclerotermia Onlus, dell’Associazione Nazionale Persone Malattie Reumatiche Rare, dell’Associazione Nazionale Italiana Sindrome Fibromialgica Onlus e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Le due giornate di studio e confronto si articoleranno in quattro sessioni partecipate dai massimi esponenti del settore medico reumatologico su scala nazionale e internazionale.

La prima sessione sarà dedicata all’artrite reumatoide e ai farmaci biologici, la seconda sessione all’artrite psoriasica, la terza sarà dedicata alla fibromi algia, all’osteoporosi e alla sclerosi sistemica, la quarta e ultima sessione, tratterà l’inquadramento clinico e le terapie riguardanti le vasculiti sistemiche, il Lupus eritematoso sistemico e il coinvolgimento di altri organi nel setting reumatologico.

Nel corso delle sessioni interverranno M. Caminiti (Reggio Calabria), G. Cuomo (Napoli), S. D’Angelo (Potenza), C. Ferri (Modena), M. Galeazzi (Roma), P. Gigliotti (Cosenza), M. Iudici (Ginevra), M. L’andolina (Tropea), G. Lapadula (Bari), E. Lubrano Di Scorpaniello (Napoli), A. Marchesoni (Milano), G. Muccari (Catanzaro), D. Olivo (Crotone), G. Pagano Mariano (Reggio Calabria), R. Pellegrini (Cosenza), P. Sarzi Puttini (Milano), G. Sebastiani (Roma), L. Sinigaglia (Milano), F. Ursini (Ferrara), G. Varcasia (Cosenza), M. Vatrano (Catanzaro) e A. Vitale (Siena).

Il congresso è destinato a: medici chirurghi, biologi, farmacisti, infermieri e pazienti.

È possibile iscriversi richiedendo il riconoscimento di 9 crediti ECM, codice di riferimento evento RES n. 4695-268143, accreditato per N. 100 partecipanti. Per iscriversi all’evento è necessario scaricare la scheda di iscrizione collegandosi al sito www.dafneservizi.it.

Valuta questo articolo