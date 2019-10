Regionali: urne aperte in Umbria, si vota sino alle 23. Sfida tra Bianconi (Pd-M5S) e la leghista Tesei

27 Ottobre 2019 07:00

Regionali Umbria, urne aperte sino alle 23. La sfida è concentrata sui due principali candidati: Vincenzo Bianconi, 46 anni, sostenuto dal Pd-M5S e la leghista Donatella Tesei, sostenuta dal Centro/Destra

Urne aperte sino alle 23 in Umbria per le elezioni regionali di oggi, domenica 27 ottobre. La sfida è concentrata sui due principali candidati: Vincenzo Bianconi, 46 anni, sostenuto dal Pd-M5S e la leghista Donatella Tesei, sostenuta dal Centro/Destra. Gli altri candidati governatori sono: Emiliano Camuzzi, di Potere al Popolo; Claudio Ricci sostenuto da tre liste; Rossano Rubicondi del Partito Comunista; Martina Carletti per Riconquistare l’Italia; Giuseppe Cirillo e Antonio Pappalardo.

Regionali Umbria: 700 mila elettori chiamati al voto

Saranno 703.595 gli elettori umbri chiamati al voto per eleggere il Presidente della Giunta regionale ed i i 20 consiglieri regionali. Gli elettori sono 521.960 in provincia di Perugia e 181.635 in quella di Terni. Le elezioni sul territorio umbro saranno un test importante che, probabilmente, avrà risvolti anche sulla politica nazionale e sul governo giallo-rosso. In nottata lo spoglio.

Valuta questo articolo