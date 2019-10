27 Ottobre 2019 14:48

Regionali Umbria, Rotondi: “Salvini mattatore ma perderà le elezioni politiche. Anche con una sconfitta Conte resterà premier”

Regionali Umbria- “Controcorrente vi dico che domani non succederà niente: voto umbro andrà come previsto, il governo rimarrà in sella perché non ha alternative, Salvini sarà mattatore fino a tre mesi prima del voto politico, quando si presenterà una persona nuova e lo batterà”. E’ quanto afferma su twitter Gianfranco Rotondi, deputato di Forza Italia.

