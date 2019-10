Umbria, elezioni regionali: la diretta dello spoglio in tempo reale. Bocciata l’alleanza Pd-M5S, la leghista Tesei stravince le elezioni

28 Ottobre 2019 01:10

Regionali Umbria, la diretta dello spoglio in tempo reale. La sfida è concentrata sui due principali candidati: Vincenzo Bianconi, 46 anni, sostenuto dal Pd-M5S e la leghista Donatella Tesei, sostenuta dal Centro/Destra

Regionali Umbria, spoglio LIVE- Si sono chiuse alle 23 le urne in Umbria per le elezioni regionali di oggi, domenica 27 ottobre. La sfida è concentrata sui due principali candidati: Vincenzo Bianconi, 46 anni, sostenuto dal Pd-M5S e la leghista Donatella Tesei, sostenuta dal Centro/Destra. Gli altri candidati governatori sono: Emiliano Camuzzi, di Potere al Popolo; Claudio Ricci sostenuto da tre liste; Rossano Rubicondi del Partito Comunista; Martina Carletti per Riconquistare l’Italia; Giuseppe Cirillo e Antonio Pappalardo.

Regionali Umbria, la Lega nettamente il primo partito

Ecco i dati parziali delle Regionali in Umbria: Donatella Tesei al 57%, Vincenzo Bianconi al 37,5%,. I partiti: la Lega al 36,5%, il Pd al 21,3% Fdi al 10,3%, il M5S 8,4, FI 6%, la Lista Tesei 4,4%, la lista Bianconi per l’Umbria 4,1%.

Regionali Umbria, Bianconi chiama Tesei per congratularsi

Il candidato del Pd-M5S Vincenzo Bianconi ha telefonato alla senatrice Donatella Tesei per congratularsi per la vittoria alle elezioni regionali in Umbria.

Regionali Calabria, le prime parole di Tesei: “voglio ringraziare gli umbri”

“Voglio ringraziare gli umbri per la prova di maturità e coraggio non era facile nè scontato ma girare per la regione mi ha dato forza coraggio e determinazione perchè vedevo negli umbri la necessita di un cambiamento“. E’ quanto afferma Donatella Tesei. “Ora dobbiamo ridare futuro a questa regione partendo dal lavoro e dall’economia. Ci sarà una squadra all’altezza per gestire questo compito. Lo faremo con forza e serietà”, conclude.

Regionali Umbria, Marcucci: “sconfitta evidente”

Andrea Marcucci, presidente dei senatori Pd: “è sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze”.

Regionali Umbria, Meloni: “Conte si dimetta”

“Fossi in Conte domattina rassegnerei le dimissioni, il segnale che arriva” dall’Umbria dice chiaramente cosa gli italiani pensano del governo rossogiallo”. E’ quanto afferma Giorgia Meloni, commentando i dati delle regionali in Umbria.

Regionali Umbria, M5S: “l’alleanza con il Pd non ha funzionato”

Scoppola del M5S in Umbria, i grillini riconoscono la sconfitta: “il Patto Civico con il Pd è chiaro che non ha funzionato”

Regionali Umbria, Zingaretti: “rifletteremo su questo voto”

“Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo”. E’ quanto afferma in una nota il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti.

Regionali Umbria, Salvini si scaglia contro Conte: “non conta niente”

“Conte? Un omino, non conta niente”. Così Matteo Salvini durante la conferenza stampa in Umbria. “La Lega è il primo partito del Paese”, conclude.

Regionali Umbria, Berlusconi: “il Centro/Destra unito vince anche nelle tradizioni regioni rosse”

Silvio Berlusconi scrive sui social: “dall’Umbria dopo mezzo secolo una svolta storica: anche nelle tradizionali Regioni rosse il centro-destra unito rappresenta l’ampia maggioranza degli elettori. La nostra alleanza è il futuro dell’Italia e ha il diritto-dovere di governare il Paese”.

Regionali Umbria, Gasparri: “il Centro/Destra unito stravince ovunque”

“Il Centro/Destra unito stravince ovunque. Congratulazioni a Donatella Tesei, nuovo presidente dell’Umbria liberata. Bocciato il patto delle poltrone Pd-5 Stelle”. E’ quanto scrive su twitter Maurizio Gasparri.

Regionali Umbria: boom Lega, scoppola M5S

I voti ai partiti sono significati in queste regionali in Umbria. Per Swg per TgLa7: Lega al 38,5%, Fratelli d’Italia 11%, lista Tesei 3,9%, Forza Italia 5,8%, Umbria Civica 2,8%. Pd al 19%, M5aS 8,6%, lista Bianconi 2,4%, Sinistra Civica 1,4%, Europa Verde 1,4%. “

Regionali Umbria, in testa Tesei con il 57%

A circa un’ora dalla chiusura delle urne un dato sembra ormai certo: il Centro/Destra ha vinto le regionali in Umbria. Secondo la prima proiezione Opinio per Rai, Donatella Tesei è in testa con il 57% mentre Vincenzo Bianconi è al 37,5%.

Regionali Umbria, Meloni: “ora liberiamo l’Italia”

“Espugnata la roccaforte della sinistra: ora liberiamo l’Italia”. Giorgia Meloni esulta sui social per il dato elettorale che arriva dall’Umbria.

Regionali Umbria, Tajani: “gli italiani vogliono il Centro/Destra”

“L’Italia del Buongoverno ha vinto anche in Umbria. Dal 4 marzo 2018 ad oggi il messaggio degli italiani è sempre lo stesso: vogliono un governo di centrodestra. Congratulazioni a Donatella Tesei , ha vinto la rivoluzione pacifica”. E’ quanto scrive su twitter, Antonio Tajani.

Regionali Umbria, Salvini: “a occhio fatta un’impresa storica”

Matteo Salvini da Perugia commenta i dati degli exit poll sulle regionali in Umbria: “a occhio fatta un’impresa storica”

Regionali Umbria: per gli exit poll Centro/Destra avanti di 20 punti

Secondo gli exit poll di Consorzio Opinio per la Rai, il Centro/Destra a trazione leghista vince con circa 20 punti margine le regionali in Umbria. Donatella Tesei si attesterebbe tra il 56,5 e il 60,5 per cento mentre lo sfidante Vincenzo Bianconi, sostenuto da Pd e M5S, si fermerebbe al 35,5-39,5.

Regionali Umbria: affluenza intorno al 66%

L’affluenza alle urne per le regionali in Umbria si dovrebbe fermare intorno al 66%, 10 punti in più rispetto al 2015.

Regionali Umbria: affluenza boom alle 19:00, +13% rispetto al 2015

Affluenza oltre la aspettative per le elezioni regionali in Umbria. Alle 12 aveva votato il 19,55% degli aventi diritto, contro il 15,39% del 2015. Alle 19 l’affluenza cresce di quasi 13 punti rispetto al 2015. E’ infatti del 52,8 rispetto al 39,92 della precedente consultazione. Quindi più 12,88 punti percentuali.

