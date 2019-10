25 Ottobre 2019 18:40

Regionali, Salvini in Umbria: “domenica questa terra darà lezione di democrazia, che se la ricordano per i prossimi 50 anni, a gennaio votano Calabria e Emilia Romagna, e ci metterò l’anima che anche in Emilia vinca il cambiamento”

Ultime battute di campagna elettorale in Umbria in vista della sfida di domenica. “Domenica questa terra darà lezione di democrazia, che se la ricordano per i prossimi 50 anni, a gennaio votano Calabria e Emilia Romagna, e ci metterò l’anima che anche in Emilia vinca il cambiamento, e in primavera sarà la volta della Toscana, e poi andiamo a votare a livello nazionale e torniamo al governo dal portone principale”. E’ quanto afferma Matteo Salvini, parlando a Città di Castello

