Regionali, Salvini è convinto: “ora vinciamo anche in Calabria ed Emilia Romagna”

29 Ottobre 2019 12:00

Regionali, Salvini: “ci stiamo preparando a offrire la stessa possibilità sia ai cittadini dell’Emilia Romagna che ai cittadini della Calabria che entro gennaio avranno l’occasione di cambiare due amministrazione regionali che per certi versi hanno fallito entrambe le sfide”

Matteo Salvini è sempre più combattivo ai microfoni di Rtl102.5 : “in tutte le elezioni degli ultimi anni ha sempre vinto la squadra ed è sempre cresciuto il centrodestra. Poi, se ovviamente gli italiani premiano la Lega come primo partito, dall’Umbria all’Abruzzo, dal Friuli alla provincia di Roma, non posso che esserne contento ma si vince tutti insieme e si cresce tutti insieme”. “Ci stiamo preparando – prosegue- a offrire la stessa possibilità sia ai cittadini dell’Emilia Romagna che ai cittadini della Calabria che entro gennaio avranno l’occasione di cambiare due amministrazione regionali che per certi versi hanno fallito entrambe le sfide. Sono contento che tanti italiani possano scegliere il cambiamento, non solo la Lega ma con la Lega come movimento guida di una squadra che cresce, perché c’erano anche le liste civiche sostenute da migliaia di persone in Umbria, come ci saranno anche Emilia Romagna e Calabria”, conclude Salvini

Valuta questo articolo