Regionali: è caos nel Centro/Destra. Forza Italia sfida la Lega: “in Calabria siamo in grado di vincere con il nostro simbolo e quattro liste civiche”

12 Ottobre 2019 11:00

Regionali: il caso Calabria continua ad agitare il Centro/Destra. La Lega dice “no” ad Occhiuto ma Forza Italia non intende mollare la presa e ribadisce che il suo candidato governatore resta il sindaco di Cosenza

Acque agitate nel Centro/Destra in Calabria dopo il “no” della Lega alla candidatura a governatore di Mario Occhiuto proposta da Forza Italia. Il coordinamento regionale azzurro che ha lanciato il nome dell’attuale sindaco di Cosenza invita i vertici nazionali a non cedere a Matteo Salvini anzi a proseguire anche senza il Carroccio la sfida delle regionali. Mara Carfagna è durissima: “ma come, abbiamo detto sì alla manifestazione di piazza San Giovanni organizzata dalla Lega il 19 ottobre e poi accettiamo schiaffi sul territorio come quello in Calabria?”. Il deputato Roberto Occhiuto, fratello di Mario, spiega all’Adnkronos che in Calabria Forza Italia, insieme alle liste civiche può vincere. “A Cosenza con Mario Occhiuto sindaco vincemmo al primo turno due anni fa con il 60% e solo liste civiche, ecco, alle regionali siamo in grado di vincere col simbolo di Forza Italia e quattro liste civiche”. A questo punto dovrà essere Berlusconi a sbrogliare la matassa e cercare di ricompattare il partito.

